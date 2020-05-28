На період карантину діти з інтернатів повернулися у свої сім’ї в Ланівцях: як їм там?

На території Лановецької міської ради обстежують сім’ї, до яких на період карантину повернулися діти з інтернатних закладів.

Через заходи, пов’язані з запобіганням поширенню пандемії коронавірусу, 8 дітей з інтернатних закладів, загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл-інтернатів, повернулися додому, зокрема і в сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах.

27 травня головним спеціалістом відділу ОКОЗСП Лановецької міської ради, начальником служби у справах дітей райдержадміністрації спільно з інспектором ювенальної превенції Лановецького відділення поліції відвідано 5 родин, щоб оглянути, у яких умовах перебувають діти.

Згідно із висновком обстеження усі сім’ї справляються із своїми обов’язками, діти дистанційно навчаються та проживають у безпечних умовах.