Тернопільські рятувальники знову підтвердили свою готовність підтримати тих, хто цього потребує

🚨 КОЛИ КОЖНА ХВИЛИНА ВАЖЛИВА

Рятувальники ДСНС щодня приходять на допомогу громадянам у найрізноманітніших ситуаціях.

27 листопада в Тернополі вони знову підтвердили свою готовність підтримати тих, хто цього потребує:

🔹 15 Квітня: допомогли маломобільному чоловікові спуститися з 11-го поверху.

🔹 Богдана Лепкого: відкрили двері для медиків, щоб вони вчасно допомогли хворій жінці.

🔹 Олександра Довженка: звільнили трирічну дитину, яка випадково зачинилася в квартирі.

Ці випадки підкреслюють постійну готовність допомагати у будь-яких ситуаціях.

👉 Номер 101 завжди працює для вашої безпеки.