Тернопільські рятувальники знову підтвердили свою готовність підтримати тих, хто цього потребує
🚨 КОЛИ КОЖНА ХВИЛИНА ВАЖЛИВА
Рятувальники ДСНС щодня приходять на допомогу громадянам у найрізноманітніших ситуаціях.
27 листопада в Тернополі вони знову підтвердили свою готовність підтримати тих, хто цього потребує:
🔹 15 Квітня: допомогли маломобільному чоловікові спуститися з 11-го поверху.
🔹 Богдана Лепкого: відкрили двері для медиків, щоб вони вчасно допомогли хворій жінці.
🔹 Олександра Довженка: звільнили трирічну дитину, яка випадково зачинилася в квартирі.
Ці випадки підкреслюють постійну готовність допомагати у будь-яких ситуаціях.
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