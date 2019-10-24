Ансамбль танцю «Тополина» з Шумська виступив у Туреччині!

Зразковий художній ансамбль танцю «Тополина» Шумського центру позашкільної роботи знову розправив крила і з початком нового навчального року розпочав свої неперевершені виступи на сценах Міжнародного фестивалю «Dance and Music» у Туреччині.

Керівник колективу Сніжана Паламар зазначає, що є безліч різноманітних мистецьких конкурсів, які проходять у всіх куточках світу, але важливо, щоб було цікаво, професійно організовано і не за великі кошти, адже вона відповідає перед батьками за їх дітей, а вони оплачують поїздку. Бажання взяти участь у Міжнародному фольклорному фестивалі підтримала Шумська міська рада, яка виділила фінансову допомогу на поїздку.

До Туреччини «тополята» їхали великим двоповерховим автокаром разом із колективом з Вінниці та Тернополя. Робили зупинку-відпочинок в Болгарії у м. Несебр, де виступали минулого року. Позитивний настрій, чудові емоції, нові враження супроводжували учасників ансамблю від початку до завершення фестивалю. Організатори забезпечили проживання в хорошому готелі, прекрасне харчування, розваги, які створювали чудову атмосферу комфортного відпочинку. Щодня діти купались в басейні та морі, побували на екскурсії в Стамбулі, на пінній вечірці на «піратському» човні.

Фестивальні виступи відбувались у м. Кемер на головній міській площі перед ратушою. Емоційно піднесена була урочиста хода вулицями міста у день відкриття фестивалю. Серед танцюристів запам’ятались виступи колективів із Казахстану, Польщі, Кіпру. Всі учасники фестивалю були нагороджені сертифікатами.

Танцювальних номерів «Гопак» та «Присвята матері» гуртківців Центру позашкільної роботи сприймались глядачами дуже емоційно і були відмічені, як одні з кращих. Переможених і переможців не визначали, оскільки метою «Dance and Music» було зібрати та продемонструвати різноманіття країн, їх культур, фольклору. Про це говорилось і на зустрічі керівників творчих колективів з мером м. Кемер. «Тополина» подарувала від Шумської громади фотоальбом та печиво з гербом Шумська.