Антирекорди від тернопільських водіїв: патрульні продовжують виявляти зухвальців, які сідають за кермо в стані сп’яніння

Один з водіїв, якого патрульні зупинили за порушення ПДР, кермував автомобілем Dacia, мав явні ознаки алкогольного сп’яніння та, як з’ясувалося, вже не вперше сідає за кермо напідпитку. Інспектори встановили, що чоловіка вже позбавлено права керувати транспортним засобом за рішенням суду.

Учора ж, на пропозицію патрульних пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу чи в найближчому медичному закладі, чоловік категорично відмовився.

Поліцейські склали на громадянина протокол за ч. 2 ст. 130 (Вдруге протягом року керування транспортним засобом в стані сп’яніння), винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена такого права) та направили автомобіль на арештмайданчик.

Інший випадок стався за участю водія, який, керуючи автомобілем ВАЗ, також порушив ПДР України. Інспектори зупинили автівку та, в ході спілкування з водієм, виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Поліцейські запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою алкотесту Драгер, на що останній погодився.

Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 2.93 проміле алкоголю в крові водія, що суттєво перевищує допустиму законом норму.

На громадянина патрульні скали відповідні адмінматеріали та направили транспортний засіб на арештмайданчик.