Вкрали понад 2 млн грн пожертв на ЗСУ, – на Тернопільщині затримали псевдоволонтерів

Використали понад 2 млн грн пожертв на Збройні Сили України для власного збагачення – підозрюють двох псевдоволонтерів на Тернопільщині. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру двом «волонтерам» у використанні благодійних пожертв громадян на потреби Збройних Сил України для особистого збагачення під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 ККУ).

Прокурори і слідчі встановили, що підозрювані за зібрані на підтримку Збройних Сил України добровільні пожертви громадян придбали для особистого використання автомобілі Land Rover – Range Rover та Audi – Q5, а також мобільні телефони Apple IPhone 13 Pro Max та інші матеріальні цінності на загальну суму понад 2 мільйони гривень.

За версією слідства, на початку війни 2 брати – уродженці Тернопільщини звернулись до громадян із закликами про збір коштів на автомобілі, які згодом обіцяли передати Збройним Силам України. За цей час було зібрано мільйони гривень, за які зловмисники придбали іноземну валюту, автомобілі преміумкласу, мобільні телефони останніх моделей. При цьому псевдоволонтери регулярно робили у соцмережах відеозвіти про передачу на території активних військових дій автомобілів та інших речей військовослужбовцям.

Придбані за пожертви 2 авто зловмисники привласнили, зареєструвавши одне з них на своє ім’я, а іншим користувались за довіреністю. Нехтуючи усіма нормами моралі, підозрювані, за оперативною інформацією, намагались отримати для одного автомобіля «особливі» номери.

Під час обшуків виявлено і вилучено незаконно придбані автомобілі, мобільні телефони, понад 200 тисяч гривень готівкових коштів, 37 тисяч доларів США, більше 2 тисяч фунтів стерлінгів та майже 7 тисяч євро.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та накладення арешту на вилучене під час обшуків майно.

Триває розслідування, що здійснюють слідчі поліції за оперативного супроводу УКР в Тернопільській області.