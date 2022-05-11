14:01 | 11.05.2022
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Ще одна парафія МП на Шумщині перейшла до ПЦУ

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Парафіяни храму Святого Миколая с. Обич Кременецького району ухвалила рішення про вихід з підпорядкування московському патріархату та приєднання до Православної Церкви України.

10 травня 2022 року представники релігійної громади прибули до Тернополя й подали прохання про прийняття парафії до складу Тернопільської єпархії.

Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор це прохання задовольнив.

Таким чином наша єпархія стала більша ще на одну парафію. Вона належатиме до Шумського благочиння.

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