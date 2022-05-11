Ще одна парафія МП на Шумщині перейшла до ПЦУ

Парафіяни храму Святого Миколая с. Обич Кременецького району ухвалила рішення про вихід з підпорядкування московському патріархату та приєднання до Православної Церкви України.

10 травня 2022 року представники релігійної громади прибули до Тернополя й подали прохання про прийняття парафії до складу Тернопільської єпархії.

Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор це прохання задовольнив.

Таким чином наша єпархія стала більша ще на одну парафію. Вона належатиме до Шумського благочиння.