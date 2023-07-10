Байден вважає, що Україна поки не готова до членства в НАТО

Аби країна могла приєднатися до Альянсу, спершу повинна закінчитися війна. Про це президент США заявив у інтервʼю CNN:

💬 Я не думаю, що Україна готова до членства в НАТО. Я не думаю, що в НАТО існує одностайність щодо того, чи вводити Україну в сімʼю НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни.

Але я думаю, що передчасно говорити, закликати до голосування зараз, тому що необхідно виконати інші вимоги, включаючи демократизацію та деякі з цих питань.

При цьому Байден додав, що «НАТО – це політика відкритих дверей» і члени Альянсу не збираються їх закривати.