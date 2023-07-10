Справи резонансні, бо це посади, – очільник поліції Сергій Зюбаненко про справи Головка та Марченко

У Тернопільській області протягом останніх тижнів суспільство сколихнули резонансні корупційні скандали.

Мова йде про голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка і двох заступників голови Тернопільської ОВА Ігоря Дем’янчука та Ігоря Гайдука, яких підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. Також про народну депутатку з Тернополя Людмилу Марченко, яку підозрюють в отриманні «хабаря» за сприяння у виїзді чоловіків через систему «Шлях».

Ситуацію з даними гучними корупційними скандалами прокоментував т.в.о. начальника ГУ НП у Тернопільській області Сергій Зюбаненко у програмі «Кажи прямо в очі» на телеканалі ІНТБ.

«Як юрист і поліцейський я багато не можу сказати по тій причині, що ми розуміємо, що крапку тут поставить суд. Усі ці процеси не відбуваються так швидко. Коли уже відбудеться суд, буде вирок або не буде його, тоді ми зможемо це якось обговорювати», – наголосив Сергій Зюбаненко.

Також головний поліцейський області зазначив, що як громадянин підтримує викриття таких злочинів, адже суспільство прагне цього.

«Як громадянин, моя точка зору, що такі речі відбуваються – це дуже добре. Ми ж цього хотіли. Ці процеси ідуть і вони не замовчуються. І це добре, є механізми, які працюють. Може вони не працюють так як ми хочемо, так швидко, не так багато, але те, що вони відбуваються на Тернопільщині – люди розуміють, що якісь процеси ідуть і щось відбувається. І це буде превентивний захід для тих людей, які потенційні корупціонери, – розповів Сергій Зюбаненко. – Ми говоримо про такі справи резонансні, тому що це посади. Та ж сама поліція документує дуже багато справ, які просто замовчуються тому, що вони не є такі резонансні».

Сергій Зюбаненко поділився, що поліція має багато напрацювань з приводу порушень, які стосуються системи «Шлях».

«Ми десятками документуємо людей і припиняємо цю діяльність. Ви ж розумієте, що це масово пішло і хтось на цьому заробляє. Ми якось об’єднаємо цю тему і виділимо її, щоб розказати про напрацювання», – пояснив Сергій Зюбаненко.