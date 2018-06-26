Ярослав Левицький мріє перепоховати свого славного родича в Бережанах

Минулого тижня у Бережанах побував Ярослав Левицький зі США, який мріє перепоховати свого славного родича, професора Бережанської гімназії Бориса Левицького в Бережанах.

«По війні Борис опинився в німецькому Мюнхені, де помер 28 жовтня 1984 року, і там спочиває разом із дружиною Оксаною (з дому Коверко, народжена біля Долини). Час проходить, в Мюнхені не залишилось знайомих Бориса… Найкраще би було переховати тлінні останки стрийка Бориса та стрийни Оксани “вдома”, у Бережанах. Цю ідею підтримує й мій добрий друг Ілля Лабунька – син відомого професора Мирослава Лабуньки, й деякі інші наші діаспоряни», – розповів п. Ярослав.

У Бережанах Я. Левицький мав ряд плідних розмов і зустрічей, зокрема в Благодійному фонді «Карітас Бережани» – з отцем-деканом Михайлом і волонтерами, в музеї книги – з директором Лілею Зінчук, в школі-гімназії ім. Б. Лепкого – з директором Миколою Бударом і вчителями, в міській раді – з головою Володимиром Музичкою й представниками комунальних організацій, з краєзнавцями Ігорем Мельником, Миколою Процівим (краєзнавчий музей), Олегом Поливком (учасник АТО, філателіст, голова районної організації Асоціації філателістів України) та іншими, компетентні думки й поради яких взяв до уваги. Також на старому міському цвинтарі оглянув місце, виділене міськрадою для майбутнього перепоховання тлінних останків професора Бережанської гімназії Бориса Левицького та його дружини Оксани.

Тетяна Бідзіля, м. Бережани.

Золота пектораль