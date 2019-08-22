Більше чотирьох годин горіла школа у Зборівському районі на Тернопільщині (фото)

22 серпня о 01:29 на пункт зв’язку 17-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу в приміщенні ЗОШ І-ІІ ступенів в с. Манаїв Зборівського району, – повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області.

На виклик негайно вирушив черговий караул 17-ї ДПРЧ. На час прибуття вогнеборців полум’я охопило частину другого поверху та горища школи, на площі близько 600 м.кв.

Всі сили та засоби рятувальники спрямували на боротьбу з вогнем. До ліквідації пожежі було залучено: черговий та резервний караули 17-ї ДПРЧ (2 автоцистерни та 8 чол. особового складу), оперативна група Зборівського РВ Управління, в складі 3 чоловік та мобільно-оперативна група Управління ДСНС України у Тернопільській області, в складі 4 чоловік. Для підвозу води додатково залучено 2 трактори з бочками об’ємом 12 м. куб.

Вже о 03:05 спільними зусиллями пожежу вдалось локалізувати, а о 06:35 горіння на площі 600 м.кв було повністю ліквідоване. Під час гасіння пожежі врятовано будівлю школи. На місці пожежі загиблих та травмованих не виявлено.

Вогнем знищено покриття школи меблі та шкільний інвентар на площі 600 м.кв, пошкоджено стіни та стеля другого поверху будівлі на площі 250 м.кв. Загальна площа пожежі 600 м.кв. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Для інформації: будівля школи двохповерхова, стіни цегляні, перекриття дерев’яне, покриття шифер по дерев’яній обрешітці. В школі навчалося 35 дітей, найближча діюча школа знаходиться в с. Перепельники, що на відстані 8 км. від с. Манаїв.