22:28 | 9.08.2022
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На Тернопільщині не розминулися вантажівка та рейсовий автобус

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Дорожньо-транспортна пригода трапилася у вівторок, 9 серпня, близько 11.20 год. на автодорозі «Тернопіль-Львів-Рава-Руська», неподалік Тернополя. Там не розминулися вантажівка та рейсовий автобус.

За попередніми даними, водій вантажного автомобіля  «DAF» із напівпричепом, виїжджаючи з другорядної дороги Обхід м. Тернополя,  не надав перевагу в русі рейсовому автобусу сполученням «Тернопіль-Манаїв», який рухався головною дорогою в напрямку обласного центру.

У салоні автобуса перебувало 12 людей, двох з них з травмами доправили до лікарні.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

Вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 ККУ, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області. 

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