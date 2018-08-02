Блакитні двері єврейського кварталу в Бережанах

Чули про Барбру Стрейзанд? деякі біографи переконують що її дід Ісаак Моше Стрейзанд був з Бережан. Мешкав у нашому місті до 1898 року. У 19 років здійснив важку 15 денну подорож до Нью-Йорку, де і залишився жити.

Чи міг він переступати поріг дверей ХІХ ст. Бережанської синагоги ? Можна як стверджувати так і заперечувати.

Проте дані двері і у наш час вражають багатством обробки стулок і якістю різьблень. Дивлячись на них, вкотре переконуємось у заможності і високому статусі юдейської громади нашого міста.

Заходьте в Бережанський краєзнавчий музей, щоб особисто побачити це блакитне диво.