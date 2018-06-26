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Суд на Тернопільщині поновив на роботі учасника АТО

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Борщівський районний суд Тернопільської області завершив розгляд справи за позовом воїна Операції об’єднаних сил ЗСУ В. до Бурдяківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, відділу освіти, сім”ї, молоді, фізичної культури та спорту Борщівської районної державної адміністрації про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, – повідомляє прес-служба Апеляційного суду Тернопільської області. 
У судовому засіданні позивач пояснив, що, працюючи на посаді робітника Бурдяківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, 30 серпня  2016 року підписав контракт із Міністерством оборони України про проходження військової служби у Збройних силах України та повідомив керівництво школи про своє рішення.

Військову службу проходить із 1 вересня 2016 року по теперішній час. Майже 14 місяців перебував на території проведення антитерористичної операції та безпосередньо брав у ній участь. Тож просив суд поновити його на посаді робітника та стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу, оскільки вважає, що його було звільнено з роботи з грубим порушенням вимог ч. 3 ст. 119 КЗпП України та ч. 2 ст. 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», а накази № 13-к від 30 серпня 2016 року та № 13-к від 1 вересня 2016 року про його звільнення визнати незаконними та скасувати.

Вивчивши матеріали справи та перевіривши доводи сторін, суд першої інстанції визнав незаконним і скасував наказ директора Бурдяківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №13-К від 1 вересня 2018 року про звільнення В. із посади. На підставі п. 3 ст. 36 КЗпП позивача поновлено на роботі. За час вимушеного прогулу з 31 серпня 2016 року по 31 серпня 2017 року з відділу освіти, сім”ї, молоді, фізичної культури та спорту Борщівської РДА на користь позивача стягнуто понад 16 тис. 16 грн.

Рішення суду не набрало законної сили і може бути оскаржено через Борщівський районний суд Тернопільської області у суді апеляційної інстанції.

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