Тернополяни можуть безкоштовно потрапити на найдовгоочікуваніший фестиваль цього літа – Atlas Weekend
Тернопряни можуть потрапити безкоштовно на найдовгоочікуваніший фестиваль цього літа – Atlas Weekend.
Радісна новина для усіх бажаючих потрапити на Atlas Weekend 2018 – першого день фестивалю, 3 липня, вхід буде абсолютно безкоштовним.
В інші дні, ціни коливаються від 800 до 6000 грн, в залежності від типу квитка і кількості днів. Стандартний абонемент на всі дні фестивалю коштує 2100 грн, VIP квиток – 6000 гривень. Він дає покупцеві право відвідувати закритий майданчик STANDING, поруч з головною сценою, а також VIP-бар. Крім того, передбачена безкоштовна парковка і окремий вхід на захід.
Купити квиток можна і лише на один день. Так потрапити на фестиваль 9 липня буде коштувати 900 гривень, а 5,6,7 і 8 липня – 800 грн.
3 липня – День української музики (вхід безкоштовний)
Tayanna
СКАЙ
Марія Чайковська
Біла Вежа
Kozak System
Гражданин Топинамбур
Фелікс Шиндер
The Hypnotunes
Kira Mazur
KARNA
LETAY
4 липня
Martin Garrix
Tom Odell
Skillet
Lost Frequencies
Epica
5’nizza
Листи N
Panivalkova
Елізіум