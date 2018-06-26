Тернополяни можуть безкоштовно потрапити на найдовгоочікуваніший фестиваль цього літа – Atlas Weekend

Тернопряни можуть потрапити безкоштовно на найдовгоочікуваніший фестиваль цього літа – Atlas Weekend.

Радісна новина для усіх бажаючих потрапити на Atlas Weekend 2018 – першого день фестивалю, 3 липня, вхід буде абсолютно безкоштовним.

В інші дні, ціни коливаються від 800 до 6000 грн, в залежності від типу квитка і кількості днів. Стандартний абонемент на всі дні фестивалю коштує 2100 грн, VIP квиток – 6000 гривень. Він дає покупцеві право відвідувати закритий майданчик STANDING, поруч з головною сценою, а також VIP-бар. Крім того, передбачена безкоштовна парковка і окремий вхід на захід.

Купити квиток можна і лише на один день. Так потрапити на фестиваль 9 липня буде коштувати 900 гривень, а 5,6,7 і 8 липня – 800 грн.

3 липня – День української музики (вхід безкоштовний)

Tayanna

СКАЙ

Марія Чайковська

Біла Вежа

Kozak System

Гражданин Топинамбур

Фелікс Шиндер

The Hypnotunes

Kira Mazur

KARNA

LETAY

4 липня

Martin Garrix

Tom Odell

Skillet

Lost Frequencies

Epica

5’nizza

Листи N

Panivalkova

Елізіум