На Новорічні свята краян та гостей охоронятимуть понад 300 поліцейських

У Новорічні свята в області заплановано проведення десятків масових заходів, які прогнозовано відвідають близько 50 тисяч громадян. Спокій жителів міста та області забезпечуватимуть 336 поліцейських.

31 січня в Тернополі для забезпечення порядку у місцях масового гуляння заступлять 48 поліцейських та 20 військовослужбовців Нацгвардії. Загалом, в усіх населених пунктах краю на патрулювання вийдуть майже двісті правоохоронців.

Ще понад 140 працівників поліції у складі 17 піших патрулів та 59 автомобільних екіпажів забезпечуватимуть публічну безпеку на вулицях та автошляхах міста та області у ніч з 31 грудня на 1 січня.

У перший день нового року краяни відзначатимуть 111 річницю з дня народження українського політичного діяча Степана Бандери. В урочистостях візьме участь близько 1000 громадян, а правопорядок забезпечуватимуть 48 поліцейських. Напередодні заходів поблизу пам’ятних монументів патрулюватимуть патрульні наряди поліції, а місця проведення заходів обстежать фахівці вибухотехнічної служби, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.