Чоловік пропонував 200 доларів хабара за нетверезу їзду дружини

В одному з сіл Тернопільського району співробітники групи реагування патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль за кермом якого перебувала 35-річна жінка. Як з’ясувалася, водійка була нетвереза.

Під час складання адміністративного протоколу у справу вирішив втрутитися пасажир автомобіля – чоловік водійки. До слова, теж нетверезий. Обіцяв 200 американських доларів за те, аби поліцейські не притягували його дружину до адміністративної відповідальності. Факт пропозиції неправомірної вигоди задокументувала слідчо-оперативна група.

Як наслідок, за протиправне відповідатимуть обоє. Жінка – за керування транспортом у стані сп’яніння – стаття 130 КУпАП, чоловік – за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі – стаття 369 Кримінального кодексу.