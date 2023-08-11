На Тернопільщині намагалися заробити на спортмайданчику

Понад 340 тис грн бюджетних коштів сплачено за невиконаний ремонт спортмайданчика – у службовій недбалості підозрюють інженера технагляду

Під процесуальним керівництвом Теребовлянської окружної прокуратури повідомлено про підозру у службовій недбалості підприємцю-інженеру технагляду, який неналежно здійснював технічний нагляд за реконструкцією спортмайданчика начального закладу у Підволочиську Тернопільської області (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, підприємець допустив виконання підрядником робіт, не передбачених договором та проєктною документацією на понад 340 тис грн, натомість залишились невиконаними заплановані договором ремонти.

Триває розслідування, що здійснюють слідчі поліції.