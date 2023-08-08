Чоловік, що вирощував та збував на Чортківщині наркотичну сировину, сидітиме 6 років за ґратами

За публічного обвинувачення прокурора Чортківської окружної прокуратури вироком Борщівського районного суду до 6 років позбавлення волі засуджено жителя Чернівеччини. Його визнано виним у незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненому повторно та незаконному посіві й вирощуванні конопель (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України).

Прокурор довів у суді, що у травні 2022 року мешканець сусідньої області тимчасово оселився у прибережній лісовій смузі р. Дністер у Чортківському районі, посіяв там коноплі та вирощував з травня по вересень 2022 року з метою подальшого збуту. Незаконний бізнес припинили правоохоронці, вилучивши 60 рослин, вирощених засудженим у лісосмузі та майже 300 г канабісу, який він зберігав з метою збуту.

Також доведено ще факти збуту канабісу 2 жителям Чортківського району.

Відтак за вироком суду чоловік наступні 6 років проведе за ґратами.

Вирок ще не набрав законної сили.