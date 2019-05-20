Чортків – місто переплетених епох

Така туристична концепція 2019 року. І саме цьогоріч ми намагались відтворити та перенестись у початок XX століття, – повідомляють у міській раді.

Театралізований перформанс із молодіжним аматорським театром «Міррор» під керівництвом Катерини Чуйко нам у цьому допоміг. Молоді актори майстерно увійшли в роль та перенесли нас на 100 років назад…