Стерті візерунки давньої кахлі у Тернополі (фото)

Коли бачиш багато різних кахель, починаєш вигадувати свої класифікації.

В основі одного поділу — колір, іншого — візерунки, ще є — стиль. А, крім того, — степінь збереженості. Приміром, є потріскана й подрібнена на шматочки кахля, а є стерта так, що частини візерунків уже не видно, або ж стерта до втрати фактури. Саме про останні й оповідає добірка.

Усі ці зміни, з одного боку, ґандж. А з іншого, — набуток часу. Або ж його знак.

Анна Золотнюк.

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