На базі Тернопільського ліцею №21 відкриють літній табір мистецького спрямування

Тернопільський ліцей №21 – спеціалізована мистецька школа імені І. Герети відкриває ще один напрямок роботи. Цього літа там відкривають літній табір мистецького спрямування.

Не знаєте чим зайняти дітей влітку? Тоді запрошуємо відвідати мистецький табір. На ваших діток чекає цікава та різноманітна програма, до якої входить:

Дозвілля + танці + музика + малювання +

театр + вдосконалення англійської мови+

знайомство з ментальною арифметикою

А також у програмі:

– тематичні екскурсії

– ігри та розваги на свіжому повітрі

– конкурси

– майстер-класи

– та багато цікавого

Табір допоможе:

✓ розширити кругозір

✓ вдосконалити знання англійської мови

✓ швидко читати великі художні твори

✓ розвинути талант

✓ усно обчислювати складні приклади

✓ знайти спільну мову з однолітками

Терміни роботи табору: 3-27 червня 2019 року

Детальна інформація: м. Тернопіль, вул Злуки 51 (Тернопільський ліцей №21 – спеціалізована мистецька школа імені І. Герети) або тел. 26 86 61; 098 31 76 477

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