Чи обідатимуть учні молодших класів у Теребовлянській ЗОШ №2? Коментар голови громади

Друга міська школа у Теребовлі з початком навчального року зіткнулася з проблемою організації шкільного харчування.

Проблема не нова, адже усі ми знаємо, що приміщення цієї школи ніколи не мало доброї їдальні. Під місце, де харчувалися учні, свого часу пристосували стару будівлю, яка сьогодні перебуває в аварійному стані. У 2017-му році було розроблено проект реконструкції частини цокольного поверху головного корпусу ЗОШ №2 під шкільну їдальню. Цей проект затвердили у Міністерстві регіонального розвитку та розпочали його втілення. Та у 2019-му підряднику забракло виділених коштів і сьогодні потрібно ще біля 800 тисяч, щоб їдальня запрацювала.

Про проект – детальніше: Проведенням тендеру, оформленням документів з підрядною організацією (виконавцем робіт) та здійсненням технагляду (також через відповідних виконавців) займалося Управління капітального будівництва Тернопільської обласної адміністрації. З боку Теребовлянської міської ради було фінансове зобов’язання – здійснити співфінансування проекту у розмірі 1 млн. 367 тис. грн. (близько 30 %), яке ми виконали двома траншами у 2017-му та 2018-му роках – в повному обсязі. Тим не менше – зараз усі разом стоїмо перед проблемою, яка потребує швидкого вирішення. Для цього міською радою проведено комісійне обстеження та оперативну нараду із керівником школи, відділом освіти, відповідальним за технагляд у Теребовлянському районі та представником управління держпродспоживслужби. Оскільки за висновками обстеження у старій їдальні учні харчуватися не можуть, мною видано розпорядження зобов’язати директора ЗОШ №2 до 1 жовтня облаштувати в своєму закладі окреме місце для прийому їжі учнями початкових класів, продовжити приготування обідів на кухні та забезпечити їх доставку у навчальний корпус. Тим часом Теребовлянською міською радою готуються звернення на новий Кабінет Міністрів про виділення коштів із державного бюджету на дооблаштування їдальні у 2020 році.

Насамкінець хочу нагадати усім керівникам шкіл, що саме вони є відповідальними за підготовку навчальних корпусів та інших приміщень закладів освіти до початку навчального року. Уже рік директори шкіл Теребовлянської громади є розпорядниками коштів. При правильному фінансовому менеджменті та за рахунок виправданої економії вони можуть робити поточні ремонти окремих приміщень, придбавати необхідні матеріали, тощо. За новим освітянським законодавством керівник школи – це в першу чергу добрий господар, а не педагог. Він повинен дбати про щоденні побутові, кадрові, фінансові питання свого закладу, а не турбуватись про вичитку власних годин. Візьміть до уваги, бо це важливо…

Очільник Теребовлянської об’єднаної громади Сергій Поперечний