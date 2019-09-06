Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив прокурора Тернопільської області В’ячеслава Перча

На підставі статтей 9 і 41 Закону України «Про прокуратуру» сьогодні, 6 вересня, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив прокура Тернопільської області В’ячеслава Перча. Відповідний наказ був підписаний сьогодні.

Окрім цього він звільнив ще з посад дев’ятьох прокурорів Волинської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Рівненської, Сумської, Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської областей.

Довідка

ПЕРЧ В’ЯЧЕСЛАВ ОРЕСТОВИЧ народився у 1962 році в м. Чернівці Чернівецької області

У 1987 році закінчив Вищу слідчу школу МВС СРСР

В органах прокуратури працює з 1992 року на посадах: старшого слідчого, слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Чернівці, старшого слідчого відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами по боротьбі з організованою злочинністю, начальника слідчого відділу, прокурора-криміналіста прокуратури Чернівецької області, старшого прокурора-криміналіста відділу організації аналітичної роботи, контролю та криміналістики головного управління нагляду за законністю оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства ГПУ, старшого прокурора-криміналіста групи з питань криміналістики управління нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури ГПУ, начальника відділу криміналістики управління нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури Головного слідчого управління ГПУ, начальника відділу криміналістики та методичної роботи управління нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури ГПУ, прокурора-криміналіста відділу криміналістики та методичної роботи управління нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури ГПУ, начальник управління криміналістики Головного слідчого управління ГПУ, начальника управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях ГПУ, начальника другого наглядового відділу за додержанням законів при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Головного управління нагляду у кримінальному провадженні ГПУ, заступника начальника першого наглядового відділу за додержанням законів при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Департаменту нагляду у кримінальному провадженні ГПУ, заступника начальника першого наглядового відділу за додержанням законів при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Департаменту нагляду у кримінальному провадженні ГПУ.

З липня 2016 року – прокурор Тернопільської області.