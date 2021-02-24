Депутати вирішили долю тернопільської районної лікарні

Сьогодні проходить сесія тернопільської районної ради. На неї прийшло чимало людей, яких цікавить доля районної лікарні.

Отож, депутати Тернопільської районної ради прийняли рішення щодо передачі майна та зміни в складі засновника комунального некомерційного підприємства Тернопільської районної ради «Тернопільська центральна районна лікарня».

Раніше у складі засновників Тернопільської районної лікарні була районна рада.

На сьогоднішній сесії, депутати колективно прийняли рішення ввести в склад засновника комунального підприємства Тернопільської районної ради «Тернопільська центральна районна лікарня» Великобірківську селищну раду та вивести зі складу засновника – Тернопільську районну раду.

Також депутати прийняли рішення передати комунальне майно Тернопільської районної лікарні – основні засоби та товарно-матеріальні цінності із спільної власності територіальних громад , сіл, селищ та міст Тернопільського району до комунальної власності Великобірківської селищної територіальної громади.

За дане рішення проголосували 50 депутатів.

За словами депутати райради Андрія Шкули, тепер медики збережуть роботу, десятки тисяч пацієнтів обслуговуватимуться там. Заборгованості по електроносіях будуть оплачені. Головне ж: знята напруга та ризики ліквідаціі медзакладу.

Фінансово неспроможна райрада вийшла з засновників. Зайшла Великобірківська громада. Чи на 100% воно ідеальне? Ні. Але ситуація складна, а позицію людей треба чути. Головне аби потім громади дали собі раду бо ж буде не просто. Дуже, – каже Андрій Шкула.

Нагадаємо, Тернопільська міська рада судиться з районною через приміщення Тернопільської районної лікарні. Відповідно до змін в законі про місцеве самоврядування, після місцевих виборів приміщення мало б перейти до Тернопільської громади. Працівники лікарні проти цього. Вони вважають, що якщо приміщення перейде на баланс Тернопільської громади, лікарню можуть закрити.

На сьогодні в медзакладі – понад 500 працівників. Лікарня обслуговує 67 тисяч людей – це жителі 6 громад, в тому чисті Великобірківської.