Сьогодні стартував адаптивний карантин: Тернопільщина — у помаранчевій зоні
Сьогодні на території України вводиться адаптивний карантин. Тернопільщину згідно рівня епіднебезпеки віднесено до помаранчевої зони.
З діючими рівнями епідемічної небезпеки можна ознайомитись за посиланням https://covid19.gov.ua/karantynni-zakhody.
При зонуванні до уваги беруться шість показників.
Рівень епіднебезпеки визначає державна комісія з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру.