11:21 | 24.02.2021
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Новини Тернополя 

Сьогодні стартував адаптивний карантин: Тернопільщина — у помаранчевій зоні

Irena 0 Views Прокоментуй!

Сьогодні на території України вводиться адаптивний карантин. Тернопільщину згідно рівня епіднебезпеки віднесено до помаранчевої зони.

З діючими рівнями епідемічної небезпеки можна ознайомитись за посиланням https://covid19.gov.ua/karantynni-zakhody.

При зонуванні до уваги беруться шість показників.

Рівень епіднебезпеки визначає державна комісія з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру.

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