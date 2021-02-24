Сьогодні стартував адаптивний карантин: Тернопільщина — у помаранчевій зоні

Сьогодні на території України вводиться адаптивний карантин. Тернопільщину згідно рівня епіднебезпеки віднесено до помаранчевої зони.

З діючими рівнями епідемічної небезпеки можна ознайомитись за посиланням https://covid19.gov.ua/karantynni-zakhody.

При зонуванні до уваги беруться шість показників.

Рівень епіднебезпеки визначає державна комісія з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру.