Тернополяни можуть отримати бустерну дозу вакцини від COVID-19: як записатися, і кому потрібна?

Вже з 6 січня поточного року усі українці, які пройшли повний курс вакцинації, можуть отримати третю бустерну дозу вакцини. Як записатися, і кому насамперед потрібна така ревакцинація?

Будь-який громадянин України, який досяг 18-річного віку та вже отримав 2 вакцинації повного курсу, може отримати додаткову дозу вакцини. Записатися на ревакцинацію можна на сайті сервісу Helsi або у його додатку.

Таку інформацію поширило Міністерство Охорони Здоров’я України через свій канал у Telegram. Бажаючий повинен відповідати основним вимогам: з дня останньої вакцинації має пройти не менше 6 місяців. Додаткова доза додасть до терміну дії сертифіката вакцинації 270 днів.

Також у Helsi нагадують, що для ревакцинації краще вибрати одну із рекомендованих вакцин: Moderna або Comirnaty від Pfizer. Якщо в основному курсі була використана вакцина CoronaVac (Sinovac Biotech), то для третьої дози краще віддати перевагу Pfizer.

Також в сервісі повідомили, що правила вакцинації третьою дозою не змінились. Вони ті самі, що й для першого курсу. Потрібно зайти на сайт або додаток, знайти відповідний розділ, вибрати місце та час вакцинації. Про те, що запис активний і дійсний свідчитиме СМС. Саме його вимагатимуть показати разом із документом, що підтверджує особу, у пункті вакцинації.

Нагадаємо, що рекомендують насамперед пройти ревакцинацію таким категоріям громадян:

Людям з ослабленим імунітетом (ВІЛ-інфікованим, онкохворим);

Пацієнтам, які перенесли трансплантацію;

Пацієнтам, які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію.

Для таких пацієнтів оптимальний проміжок між курсами вакцинації становить 3 місяці.



