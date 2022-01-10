Тернополяни можуть отримати бустерну дозу вакцини від COVID-19: як записатися, і кому потрібна?
Вже з 6 січня поточного року усі українці, які пройшли повний курс вакцинації, можуть отримати третю бустерну дозу вакцини. Як записатися, і кому насамперед потрібна така ревакцинація?
Також у Helsi нагадують, що для ревакцинації краще вибрати одну із рекомендованих вакцин: Moderna або Comirnaty від Pfizer. Якщо в основному курсі була використана вакцина CoronaVac (Sinovac Biotech), то для третьої дози краще віддати перевагу Pfizer.
Також в сервісі повідомили, що правила вакцинації третьою дозою не змінились. Вони ті самі, що й для першого курсу. Потрібно зайти на сайт або додаток, знайти відповідний розділ, вибрати місце та час вакцинації. Про те, що запис активний і дійсний свідчитиме СМС. Саме його вимагатимуть показати разом із документом, що підтверджує особу, у пункті вакцинації.
Нагадаємо, що рекомендують насамперед пройти ревакцинацію таким категоріям громадян:
- Людям з ослабленим імунітетом (ВІЛ-інфікованим, онкохворим);
- Пацієнтам, які перенесли трансплантацію;
- Пацієнтам, які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію.
Для таких пацієнтів оптимальний проміжок між курсами вакцинації становить 3 місяці.
Джерело: GSMinf