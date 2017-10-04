У Тернополі може засипати землею нещодавно збудований будинок
Про можливу трагедію пише голова громадської спілки Ради голів ОСББ Сергій Лупак.
- Тиждень тому, комісійно виїжали на обстеження по одному об’єднанню, але суть не в тому. Що мене здивувало, новий багатоквартирний будинок побудований одним із Тернопільських забудівельників (писати не буду хто, можливо впізнає свій шедевр), поряд з будинком є опорна стіна, зі слів співвласників її встановив забудівельник. Стіна стіною, але що дивно, вона уже має тріщини із виступами, які замазані роствором. Скільки ще постоїть дана стіна, і чи не впаде через велике навантаження грунту на сам будинок час покаже. Співвласники поки не пізно зверніться до забудівельника, щоб прийняв міри, – пише чоловік у мережі Фейсбук.