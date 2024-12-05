Другий день поспіль на Тернопільщині горять приміщення з тваринами

🔥 Рятувальники ліквідували пожежу в с. Великий Глибочок: врятовано будівлю та домашніх тварин, повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.

4 грудня о 15:47 у селі Великий Глибочок Білецької громади виникла пожежа господарської будівлі. Полум’я охопило значну площу, знищивши покрівлю, речі домашнього вжитку, сіно та солому. На жаль, внаслідок пожежі загинули частина домашньої птиці та одне теля. Також було пошкоджено облицювання стін та майно на площі 40 м².

🚒 На місце події оперативно прибули рятувальники 1-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Тернопільській області. Завдяки їхнім професійним діям вдалося врятувати дану господарську та розташовану поряд житлову будівлі; гусей та корову.

Причини пожежі та розмір завданих збитків наразі встановлюються фахівцями.

📢 ДСНС нагадує: дотримання правил пожежної безпеки — це гарантія збереження вашого майна та життя. Будьте уважними та бережіть себе!