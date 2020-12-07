Екс-голова Коропецької селищної ради подав позов до суду, в якому просить стягнути з селищної ради майже 100 тисяч гривень

Екс-голова Коропецької селищної ради Мельник В.І подав позов до суду, в якому просить стягнути з Коропецької селищної ради 93 тисячі 939 грн 91коп. Обгрунтовуючи позов, адвокат екс-голови просить визнати протиправними 2 рішення сесії депутатів 7 скликання. За рішенням 1073 від 16 квітня 2019 року Мельнику В.І було скасовано +100 % премії від посадового окладу, а за рішенням 1457 від 28 травня 2020 року депутати позбавили Мельника В.І надбавки 50% за високі досягнення у праці.

МЕЛЬНИК В.І після звільнення з посади вирішив звернутися до суду, щоб ці рішення визнати незаконними і отримати скасовану премію і надбавку.