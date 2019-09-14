Ферми «Бучачагрохлібпрому» поповнилися нетелями з Чехії

Провідне підприємство відомого аграрія та мецената Петра Гадза ТзОВ «Бучачагрохлібпром» продовжує активно працювати над розвитком тваринницького комплексу.

Так, нещодавно компанія поповнила ферми новими чистопородними нетелями, які закупили в Чехії.

Як розповів заступник директора з тваринництва Сергій Рекротюк, загалом підприємство придбало 320 голів.

– Нещодавно на ферми нашого підприємства завезли понад три сотні чистопородних нетелів – 258 голів придбали в Чехії у два підходи. Згодом закупили ще 62 одиниці в Україні. Наша компанія не стоїть на місці, а намагається постійно вдосконалюватися та покращувати якісно-кількісний рівень виробництва молока. Ми закупляємо нові породи великої рогатої худоби, використовуємо досвід провідних світових господарств, та активно заготовляємо корм для високої продуктивності тварин, – поділився Сергій Рекротюк.

Також заступник директора з тваринництва додав, що наразі поголів’я ВРХ на фермах «Бучачагрохлібпрому» налічує майже 8 тисяч голів. Кожна з дійних корів за рік дає приблизно 9 тисяч літрів молока.