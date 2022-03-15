Голова Тернопільської облради доставив медикаменти у Головний військовий клінічний госпіталь

У Головному військовому клінічному госпіталі Міністерства оборони України в місті Києві медики цілодобово надають допомогу постраждалим українцям.

До фармацевтичного центру госпіталю голова Тернопільської обласної ради привіз вантажний бус найнеобхідніших медикаментів.

– Ангели в білих халатах сьогодні теж роблять неоціненний вклад у спільну Перемогу України! Наші українські лікарі допомагають пораненим військовим і мирним жителям, які постраждали під час нещадних обстрілів орками житлових будинків. Дякуємо медикам, які також зараз на передовій боротьби з агресором! Ми цінуємо кожного з Вас! Пишаємося Вами! – зазначив Михайло Головко.

Також голова облради поспілкувався з працівниками центру.

– Приємно було чути, як вони радіють кожній посилці, вміст якої допомагає рятувати людей. А ще приємніше — особисто сказати кожному слова найщирішої вдячності! Швидкого одужання пораненим! Сил всім українським медикам! Нехай Господь Вас благословить! – наголосив Михайло Головко.