09:02 | 15.03.2022
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Голова Тернопільської облради доставив медикаменти у Головний військовий клінічний госпіталь

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У Головному військовому клінічному госпіталі Міністерства оборони України в місті Києві медики цілодобово надають допомогу постраждалим українцям.
 
До фармацевтичного центру госпіталю голова Тернопільської обласної ради привіз вантажний бус найнеобхідніших медикаментів.
 
– Ангели в білих халатах сьогодні теж роблять неоціненний вклад у спільну Перемогу України! Наші українські лікарі допомагають пораненим військовим і мирним жителям, які постраждали під час нещадних обстрілів орками житлових будинків. Дякуємо медикам, які також зараз на передовій боротьби з агресором! Ми цінуємо кожного з Вас! Пишаємося Вами! – зазначив Михайло Головко.
 
Також голова облради поспілкувався з працівниками центру.
 
– Приємно було чути, як вони радіють кожній посилці, вміст якої допомагає рятувати людей. А ще приємніше — особисто сказати кожному слова найщирішої вдячності! Швидкого одужання пораненим! Сил всім українським медикам! Нехай Господь Вас благословить! – наголосив Михайло Головко.

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