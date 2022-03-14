Михайло Головко відвідав тернополян, які героїчно захищають Київ

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко днями побував у столиці.

Він подякував Захисникам України за те, що героїчно боронять державу від російських загарбників.

– У Києві та на околицях зараз воює багато наших побратимів. Привезли їм військове спорядження, серед якого — бронежилети, каски, медикаменти, бандеромобіль, продукти харчування, солодощі та дитячі листівки.

У всіх наших Захисників батальйону «Карпатська Січ» та батальйону «Свободи» — високий бойовий дух. Наші хлопці дякують за підтримку, волонтерство і молитву! Разом — переможемо! Слава Україні! Смерть ворогам! – повідомив Михайло Головко.

Серед тих, хто боронить Київ, – голова Тернопільської районної ради Віктор Козорог. Він подякував очільнику Тернопільщини за підтримку.

– Поки на передовій військові тисячами вбивають російських окупантів, збивають їхні літаки, вертольоти, захоплюють техніку, в тилу наші волонтери, побратими, друзі, однодумці привозять нам зброю, бронежилети, їжу. Сьогодні хочу подякувати голові Тернопільської обласної ради Михайло Головко за вчасно доставлену допомогу. Завдяки нашому побратиму ми отримали бронежилети, каски, медичні препарати, смаколики. Дякую усім, хто сьогодні, у час війни, на передовій і тим, хто подає патрони! Перемога за нами! – зазначив Віктор Козорог.