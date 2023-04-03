Господарство «ГАДЗ» передало принтери та смаколики для дітей захисників (відео)

Волонтери фонду «Благодійне Об’єднання націй» отримали допомогу від фермерського господарства «ГАДЗ» з Бучаччини.

Про це повідомили на Facebook -сторінці «БОН Благодійний фонд».

– Дуже дякую за такий величезний внесок в нашу перемогу у вигляді трьох 3 D -принтерів, фруктів та меду для діток внутрішньо-переміщених сімей наших захисників. Дуже дякую. Разом до перемоги! Все буде Україна! – зазначила директорка благодійного фонду Ореста Бріт.

Також представники ФГ «ГАДЗ» привезли смаколики для захисників з Тернопільщини.

Детальніше – у відео.

https://fb.watch/jGeW_GFKvG/