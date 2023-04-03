18:25 | 3.04.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Господарство «ГАДЗ» передало принтери та смаколики для дітей захисників (відео)

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
 
Волонтери фонду «Благодійне Об’єднання націй» отримали допомогу від фермерського господарства «ГАДЗ» з Бучаччини.
 
Про це повідомили на Facebook-сторінці «БОН Благодійний фонд».  
 
– Дуже дякую за такий величезний внесок в нашу перемогу у вигляді трьох 3D-принтерів, фруктів та меду для діток внутрішньо-переміщених сімей наших захисників. Дуже дякую. Разом до перемоги! Все буде Україна! – зазначила директорка благодійного фонду Ореста Бріт.
 
Також представники ФГ «ГАДЗ» привезли смаколики для захисників з Тернопільщини.
 
Детальніше – у відео.
https://fb.watch/jGeW_GFKvG/

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *