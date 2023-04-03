На Тернопільщині 4 осіб підозрюють в зайнятті незаконним гральним бізнесом

Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру 4 особам, які проводили незаконні азартні ігри та забезпечували функціонування закладу з метою надання доступу до них в мережі «Інтернет» (ч. 1 ст. 203-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець міста Чорткова, залучивши ще трьох своїх знайомих, організував підпільний гральний бізнес. Для цього він орендував приміщення у районному центрі. Чоловік забезпечив функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі «Інтернет» без спеціальних дозволів.

Правоохоронці припинили діяльність цього підпільного грального закладу.

Під час обшуків виявлено та вилучено 21 системний блок, 60 моніторів та інше комп’ютерне обладнання, що використовувалось у протиправній діяльності. Суд наклав арешт на це майно.

Триває досудове розслідування що здійснюється слідчими СВ Чортківського ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу співробітників УКР ГУНП в Тернопільській області.