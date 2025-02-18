Ґранти до 8 млн грн для переробних підприємств Тернопільщини: прийом заявок стартував

Підприємства переробної промисловості Тернопільщини можуть отримати ґрант на розширення виробництва. Держава продовжує підтримувати бізнес у межах програми «Зроблено в Україні», і вже з 15 лютого стартував новий етап подачі заявок.

📌 Що це означає для бізнесу області?

🔹 До 8 млн грн на оновлення обладнання та розширення потужностей

🔹 50/50 співфінансування (або 80/20 для виробників безпілотників, поліграфії та підприємств у зонах бойових дій)

🔹 Можливість купити, доставити та встановити виробниче обладнання

🔹 Від 5 нових робочих місць та розвиток підприємств, що працюють в Україні

📌 Хто може отримати ґрант?

✅ Виробники харчових продуктів, меблів, металовиробів, хімічної продукції, текстилю, деревообробки та інших категорій (КВЕД С).

✅ Бізнес, який працює не менше 3 років і готовий повертати вкладені кошти через податки.

На 2025 рік виділено 3,6 млрд грн, що дозволить підтримати сотні підприємств та створити понад 3 400 нових робочих місць в Україні.

📢 Чому це важливо для Тернопільщини?

🔹 Область має потужний потенціал.

🔹 Розвиток переробних підприємств = нові робочі місця та наповнення місцевих бюджетів.

🔹 Бізнесу потрібне сучасне обладнання для розширення виробництва та виходу на експорт.

📩 Як подати заявку?

Детальна інформація та подача заявок – у першому коментарі.

Тернопільщина – це регіон, де бізнес має можливості для зростання. Використовуйте підтримку держави, щоб модернізувати виробництво, створювати робочі місця та розвивати економіку.