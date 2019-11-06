Інспектор з паркування працює у Чорткові: поки що – попередження, згодом – штрафи
На вулицях Чорткова продовжують працювати інспектори з паркування. Вони контролюють так звані кризові вулиці міста. Поки що під двірником на лобовому склі автомобіля залишають попередження, однак вже незабаром почнуть виписувати штрафні квитанції. За дрібні порушення – 255 гривень, за більші – 510.
Нагадаємо, щоб навести у місті лад із паркуванням рішенням сесії Чортківської міської ради створено відділ з питань транспортної інфраструктури та контролю за паркуванням. «Паркуватись треба завжди згідно з правилами дорожнього руху, – розповідає начальник відділу Володимир Головенчак. – Навіть якщо «дуже треба» і «лише на п’ять хвили», не можна кидати авто в забороненому для зупинки/стоянки місці. І навіть якщо у потрібному вам місці не передбачена зона для паркування, все одно потрібно виконувати ПДР».
Порушники правил дорожнього руху повинні усвідомлювати, що відповідальність за це у вигляді штрафу буде невідворотною. «Вже протягом кількох тижнів роблю профілактичні виходи. Водіїв, які припаркували свої автомобілі в заборонених місцях, попереджую про те, що вони порушують правила паркування. Роз’яснюю усі нюанси законодавства, що стосується цієї сфери. Найбільше порушників на вул. Гончара (поруч з ринком), Ст.Бандери (неподалік костелу), Хичія. За день виявляю кілька десятків автівок, які стояли у заборонених місцях», – розповів інспектор з паркування.
Інспектору з паркування, згідно з законодавством, не потрібно шукати водія, котрий порушив ПДР. Достатньо зробити фотофіксацію порушення та виписати постанову на власника автомобіля. Після цього вся інформація про порушення буде доступна на сайті www.inspector.chortkivmr.gov.ua, де водій зможе детальніше ознайомитись із постановою: коли, де і що порушив, а також переконатись у наявності фотодоказів. На сплату штрафу водію дається 30 календарних днів. Якщо ж ви готові сплатити штраф протягом 10 банківських днів з моменту винесення постанови, то сума буде на 50% меншою.