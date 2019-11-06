Інспектор з паркування працює у Чорткові: поки що – попередження, згодом – штрафи

На вулицях Чорткова продовжують працювати інспектори з паркування. Вони контролюють так звані кризові вулиці міста. Поки що під двірником на лобовому склі автомобіля залишають попередження, однак вже незабаром почнуть виписувати штрафні квитанції. За дрібні порушення – 255 гривень, за більші – 510.

Нагадаємо, щоб навести у місті лад із паркуванням рішенням сесії Чортківської міської ради створено відділ з питань транспортної інфраструктури та контролю за паркуванням. «Паркуватись треба завжди згідно з правилами дорожнього руху, – розповідає начальник відділу Володимир Головенчак. – Навіть якщо «дуже треба» і «лише на п’ять хвили», не можна кидати авто в забороненому для зупинки/стоянки місці. І навіть якщо у потрібному вам місці не передбачена зона для паркування, все одно потрібно виконувати ПДР».