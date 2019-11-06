У Тернополі 8-річна дівчина врятувала брата та маму від смерті
Сьогодні близько 3-ї години ночі в квартирі в Тернополі на вулиці Карпенка трапився витік чадного газу. Внаслідок цього отруїлися троє мешканців квартири, – повідомляє UA:Тернопіль.
2-є дітей та їхня матір наразі перебувають у тернопільських лікарнях. Вночі через запах газу прокинулась 8-річна дівчинка. Вона розбудила свого 14-річного брата і 40-річну матір. О 3:17 виклик про це надійшов у «швидку».
Медики госпіталізували дітей у Тернопільську обласну лікарню. Матір – в університетську з діагнозами отруєння середнього ступеня важкості продуктами неповного згоряння газу. Про це розповіла старша лікарка зміни швидкої допомоги Марія Вовчу