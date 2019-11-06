Про місто на Тернопільщині знімали документальну стрічку
Протягом двох днів у Чорткові перебували журналісти із телеканалу «UA TV». Вони знімали документальну стрічку про найбільш цікаві та визначні місця Чорткова.
«UA TV» — український телеканал іномовлення, виробництва ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України». Трансляція ведеться п’ятьма мовами і доступна в різних куточках світу. В рамках проєкту «Міста та містечка» «UA TV» розповідає про привабливі туристичні об’єкти нашої держави. Вони вже презентували ряд стрічок про Київ, Львів, Чернівці, Дубно, Кременець, Ужгород та інші населені пункти.
Фільм, який знімали у Чорткові, розповідає про історію містечка, туристично привабливі об’єкти населеного пункту та його видатних жителів. У кадрах можна буде побачити культову споруду Тернопільщини – Домініканський костел, таємничий та оповитий легендами Чортківський замок, один із найдревніших духовних храмів – церкву Успіння Пресвятої Богородиці, помилуватися містом із висоти пташиного польоту.
Журналісти зустрілися із місцевою майстринею-бджолярем Олесею Токарь. Жінка вже декілька років поспіль виготовляє натуральне мило, свічки та запашні саше. Пані Олеся провела майстер-клас із створення цілком безпечної ароматної подушечки, яка подарує власнику приємну атмосферу в домі.
Не оминули увагою і славнозвісний музей-їдальню «Pan Czartkowski». Кухарі закладу розкрили деякі таємниці приготування автентичного смаколика – «Палюшки по-галицьки із грибною підливою».
Ми не будемо розкривати усіх таємниць фільму, адже вже 23 листопада о 19.30 год стрічка з’явиться в ефірі каналу «UA TV» та в мережі Інтернет. Кожен глядач зможе дізнатися більше цікавинок про перлину Сонячного Поділля – славнозвісне містечко із загадковою назвою Чортків.