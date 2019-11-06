Про місто на Тернопільщині знімали документальну стрічку

Протягом двох днів у Чорткові перебували журналісти із телеканалу «UA TV». Вони знімали документальну стрічку про найбільш цікаві та визначні місця Чорткова.

«UA TV» — український телеканал іномовлення, виробництва ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України». Трансляція ведеться п’ятьма мовами і доступна в різних куточках світу. В рамках проєкту «Міста та містечка» «UA TV» розповідає про привабливі туристичні об’єкти нашої держави. Вони вже презентували ряд стрічок про Київ, Львів, Чернівці, Дубно, Кременець, Ужгород та інші населені пункти.