19:36 | 8.03.2023
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Йому б пензля тримати в руках, а не автомат: на Донеччині загинув молодий боєць з Тернопільщини

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Старший солдат Олег Дробоцький із с. Вербовець загинув 6 березня внаслідок ворожого артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Оріхово-Василівка, що на Донеччині.

Талановитий художник добровольцем став на захист України ще до початку повномасштабного вторгнення, замінивши пензля на автомат.

Стрілець-санітар військової частини А4123 Олег Дробоцький був справжнім патріотом, який знав, за що боровся, — за вільну та незалежну Україну!

Щирі співчуття рідним Героя. Світла пам’ят

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