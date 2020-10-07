Кременчанин, який до смерті побив свого знайомого, таки проведе 12 років за гратами, – повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Тернопільський апеляційний суд погодився із позицією прокурора Тернопільської обласної прокуратури й залишив без змін вирок суду першої інстанції, не задовольнивши апеляційні скарги захисників обвинуваченого кременчанина, який завдав смертельних тілесних ушкоджень своєму знайомому та обікрав його.

Прокурор довів у суді, що 18 лютого 2017 року обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, проник через незамкнені двері у приміщення сауни свого знайомого у м. Кременець, який у цій будівлі проживав сам та займався реалізацією спиртових сумішей. Нетверезий чоловік умисно наніс численні удари руками та ногами по голові, тулубі та кінцівках власника сауни та викрав майно господаря на суму близько 700 грн і утік. Від отриманих травм потерпілий помер наступного дня у цьому ж приміщенні.

Судом першої інстанції особу визнано винною в інкримінованих злочинах та призначено їй покарання у виді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.