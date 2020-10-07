УВАГА! Відкрито попереднє бронювання вакцини проти грипу в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»

Грип – це серйозний вірус, який щорічно вражає безліч людей. Зовсім необов’язково мати ослаблену імунну систему: абсолютно здорові люди також схильні до небезпеки захворіти і заразити своїх близьких.

Щеплення від грипу – найкращий і ефективний спосіб уникнути хвороби і запобігти її поширенню. Чим більше людей вакциновано від грипу, тим менше він пошириться. Формується колективний імунітет, який допомагає захистити тих, хто не може зробити щеплення за медичними показаннями.

КОМУ ОБОВ’ЯЗКОВО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ ЩЕПЛЕННЯ ВІД ГРИПУ?

Для формування колективного імунітету, зробити щеплення від грипу варто всім, включаючи малюків від 6 місяців. Проте є категорії людей, які входять у групу високого ризику:

вагітні жінки;

діти у віці до 5 років;

люди старше 65 років;

люди, чий індекс маси тіла вище 40;

особи, які здійснюють догляд за будь-яким з перерахованих вище осіб;

усі, хто працюють у людних місцях;

будь-яка людина з хронічними захворюваннями.

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