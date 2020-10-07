15:55 | 7.10.2020
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Новини Тернополя 

На набережній Тернопільського ставу з’явиться ще один «горбатий» місток – через Рудку (фотофакт)

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Ще у серпні розпочалися роботи з реконструкції та відновлення роботи очисного колектора у парку ім. Т. Шевченка,  так званої річки Рудки. Вже сьогодні майстри будують місток через неї на набережній Тернопільського ставу.

Нагадаємо, підземною бранкою річка Рудка стала у 70-х роках минулого століття. Тоді у Тернополі активно розбудовували промислові підприємства і Рудку замурували у бетонні труби. Кажуть, що свій початок вона бере від джерела у парку «Національного відродження» і все ще тече під землею ледь не через все місто, впадаючи в озеро. 

Фото Урбаністика Тернополя

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