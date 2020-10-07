На набережній Тернопільського ставу з’явиться ще один «горбатий» місток – через Рудку (фотофакт)

Нагадаємо, підземною бранкою річка Рудка стала у 70-х роках минулого століття. Тоді у Тернополі активно розбудовували промислові підприємства і Рудку замурували у бетонні труби. Кажуть, що свій початок вона бере від джерела у парку «Національного відродження» і все ще тече під землею ледь не через все місто, впадаючи в озеро.

Фото Урбаністика Тернополя