На набережній Тернопільського ставу з’явиться ще один «горбатий» місток – через Рудку (фотофакт)
Ще у серпні розпочалися роботи з реконструкції та відновлення роботи очисного колектора у парку ім. Т. Шевченка, так званої річки Рудки. Вже сьогодні майстри будують місток через неї на набережній Тернопільського ставу.
Нагадаємо, підземною бранкою річка Рудка стала у 70-х роках минулого століття. Тоді у Тернополі активно розбудовували промислові підприємства і Рудку замурували у бетонні труби. Кажуть, що свій початок вона бере від джерела у парку «Національного відродження» і все ще тече під землею ледь не через все місто, впадаючи в озеро.