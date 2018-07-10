Те, що обіцяли тернополянам, з’явиться у Кременці

У Кременці нещодавно встановили серію табличок із розкладом руху автобусів, які мали б спростити життя містянам та не лише їм.

Не місцева жителька – Ірина Божик каже, що не одразу помітила, що на зупинці є таблиці з розкладом, але додала, що це лише плюс, як для місцевих, так і для не місцевих жителів.

“Спочатку я й не побачила, якщо чесно. Але мені здається, що це є добре”, – каже Ірина.

Кременчанка Олена Туницька додала, що добре, що надрукували цей розклад великими літерами.

“Добре, добре, а якщо є великі букви, то ще краще”.

Як прокоментував заступник голови міської ради Володимир Шевчук, наразі встановили тринадцять таких табличок, але до кінця літа планують поставити ще сім.

“Спершу ми встановили три вказівники на кінцевих зупинках, а зараз поставили ще десять. Це із двадцяти запланованих. Плануємо ще доставляти ці таблички. Я думаю, що до кінця літа ми поставимо усі”.

Також Володими Шевчук додав, що одну таблицю вже хтось встиг попсувати, але наразі проблему усунуто.

Джерело: Кременець City