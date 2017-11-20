У Кременці і Тернополі зніматимуть другу частину фільму “Червоний”

У Кременці зніматимуть продовження фільму “Червоний. Без лінії фронту”. Про це повідомили в Кременецькому краєзнавчому музеї.

Стрічку знімають за мотивами однойменного роману Андрія Кокотюхи, який написав і сценарій фільму. Знімає фільм продюсерський центр “Інсайд Медія” за участю Тернопольської кінокомісії, Одеської кіностудії за фінансової підтримки Держкіно України.

Кременчан просять допомогти у зйомках фільму, зокрема надати інформацію, предмети побуту, костюми (одяг), фотографії, листівки, плакати міста та жителів за період 1930-1945 років.

Інформацію очікують в адміністрації Кременецького музею. Окрім Кременця та Кременецького району “Червоного”-два зніматимуть у Тернополі. “До речі, під час одного з візитів до Файного, знімальна група відвідала музей політв`язнів і на одній зі світлин побачила… Червоного, — пише в соцмережах тернопільська журналістка Наталія Турчин. — Це майже неймовірно, але герой, створений Андрієм Кококтюхою, з`ясувалось має тернопільського прототипа, зі схожою долею і навіть… псевдо Остап!”.