Криваве застілля на Тернопільщині: сварка через ревнощі завершилася вбивством

У Чорткові нічне застілля в одній із квартир завершилося трагедією. Під час конфлікту між чоловіками один із учасників компанії отримав смертельне ножове поранення.

Повідомлення про чоловіка з ножовим пораненням надійшло до поліції та медиків 10 червня близько 1:45. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Чортківського районного управління поліції.

Правоохоронці встановили, що 47-річний житель Чорткова разом із товаришем прийшов у гості до знайомого. Під час застілля чоловіки вживали алкогольні напої. Згодом до компанії приєдналася 34-річна жінка.

За попередніми даними, між господарем помешкання та гостями виникла суперечка на ґрунті ревнощів. Під час конфлікту власник квартири схопив ніж і вдарив одного з чоловіків у груди. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці події. Ще одному гостю нападник завдав ножового поранення ноги.

Свідком події стала жінка, яка перебувала у квартирі. Вона повідомила про конфлікт батька, а той викликав швидку допомогу та поліцію.

Поліцейські затримали підозрюваного відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився місцевий житель 1974 року народження, який перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини.

Наразі слідчі готують повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Триває досудове розслідування.