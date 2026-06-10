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Новини Тернополя 

На кордоні з Польщею вилучили 100 кг зуботехнічного сплаву у мешканця Тернопільщини

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У пункті пропуску «Шегині – Медика» митники спільно з прикордонниками виявили незадекларований стоматологічний сплав вартістю близько 500 тисяч гривень.

За інформацією Львівської митниці, 64-річний житель Тернопільщини повертався з Польщі автомобілем Peugeot та для проходження митного контролю обрав смугу «зелений коридор».

Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили 100 пластикових упаковок зуботехнічного сплаву Realloy, який використовується для виготовлення зубних протезів. Загальна вага товару становила 100 кілограмів.

Оскільки чоловік не задекларував товар у встановленому порядку, митники тимчасово вилучили сплав. За цим фактом складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.

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