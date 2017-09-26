Подарунок ланівчан бійці назвали неоціненним

Сльози радості, дружні солдатські обійми, вдячні слова й гарячий обід — так зустрічали на передовій ланівчан-волонтерів Яру Березій і Богдана Лісоруба, котрі здолали понад тисячу кілометрів, аби доставити відремонтований автомобіль для потреб бійців АТО.

Наш земляк Сергій Бібко, котрого з повагою побратими називають Батя, зустрічав довгожданих гостей ще при в’їзді у Попасну, радіючи поповненню автопарку. Гостинці від дбайливих господарів з Лановеччини, розділивши між побратимами, отримали також Олександр Антощук з Ланівців та Юрій Стогній з Борсуків, Володимир Марченко з Нападівки, Сергій Осипчук з Ланівців. А наступного дня Ірина та Богдан відвідали на “нульовці” нападівчанина Богдана Ратушка, залишивши і цим хлопцям частинку тепла домашнього затишку.

Велике християнське спасибі передають бійці священикам Лановеччини, зокрема о.Ігорю Шаринському, за ікони та церковне начиння. Наразі облаштовують капличку, а на Покрову планують відкривати урочисто.

Щирі слова вдячності написали захисники на прапорі, який подарували ініціатору, організатору й меценату відродження старенького УАЗа Валерію Собчуку та всім, хто долучився до ремонту. Цей національно-патріотичний оберіг сьогодні є ще одним пам’ятним експонатом колекції щедрого підприємця, що свідчить про безкорисливість його добродіянь на користь українських захисників.

Автор: Наталя Гамера‎