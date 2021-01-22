На Тернопільщині запрацювали кабінети для проведення щеплень проти COVID. Тут встановлено холодильне обладнання, у якому зберігатиметься вакцина.

За кожним кабінетом закріплена бригада, яка на першому етапі вакцинації працюватиме на виїзді.

– У Тернопільській області розгорнуто 11 кабінетів щеплень на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги. Тут зберігатиметься вакцина та вся медична документація. Самі щеплення проводитимуть у місцях, передбачених дорожньою картою. Наразі управління охорони здоров’я формує списки осіб, які будуть вакциновані під час першої хвилі, та графік проведення щеплення, – зазначила начальниця управління охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко.

До складу мобільної бригади входитимуть лікар, середній та молодший медичний працівник, водій та лікар-дублер.

З кабінету до пацієнта вакцину транспортуватимуть у холодильних сумках, аби забезпечити дотримання температурного режиму.

– Перший етап щеплення передбачає вакцинацію безпосередньо медичних працівників, які надають допомогу у стаціонарах хворим на COVID. У нас вакцина зберігатиметься до п’яти діб при температурі 2-4 градуси. Протягом дня, плануємо, що одна бригада може зробити 100 щеплень, – повідомила медичний директор ЦПМСД Надія Боднар.

За словами Надії Боднар, однією з найважливіших умов зберігання вакцини є дотримання температурного режиму. Двічі на день працівники кабінету робитимуть контрольні заміри у холодильному обладнанні, а дані документуватимуть.