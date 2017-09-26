Нардеп з Тернопільщини ініціює обговорення пенсійної реформи на місцевому рівні

Уже у найближчий четвер у Теребовлі мають відбутися громадські обговорення проекту пенсійної реформи, ініційовані народним депутатом Миколою Люшняком.

З цього приводу народний депутат Микола Люшняк направив депутатське звернення начальнику Головного управління пенсійного фонду України в Тернопільській області. У листі йдеться про забезпечення присутності начальників управлінь ПФУ Бучацького, Монастириського, Теребовлянського та Гусятинського районів на обговоренні, що відбудеться 28 вересня у Теребовлі.

Окрім проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», до якого обранці уже подали більше 3000 поправок, під час заходу обговорять Закони «Про загальнобов’язкове державне пенсійне страхування», «Про пенсійне забезпечення», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб».

«Основним завданням засідання робочої групи повинна стати чітка позиція керівників ПФУ на місцях стосовно пенсійного забезпечення, особливо допрацювання законодавчої бази та створення постійно діючої робочої групи, що дасть можливість в подальшому коректувати роботу у режимі: Голова ПФУ у Тернопільській області – Голови районних ПФ – суб’єкт законодавчої ініціативи, народний депутат України», – зазначає у зверненні Микола Люшняк.

Нагадаємо, 13 липня Верховна Рада підтримала у першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій». Щоб остаточно затвердити Пенсійну реформу депутати повинні віддати за неї 226 або більше голосів у другому читанні.