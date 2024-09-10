Тернопільські митники виявили 52 порушення митних правил  на 3,6 млн гривень

Одним із пріоритетних завдань Тернопільської митниці залишається боротьба з митними правопорушеннями.

Цьогоріч за вісім місяців працівники митниці виявили 52 порушення митних правил на 3,6 млн гривень.

Загальна сума вилучених предметів правопорушень за цей період склала 1,3 млн гривень.

За результатами роботи Тернопільської митниці у правоохоронному напрямку до держскарбниці скеровано понад 3 млн 170 тис. гривень.

На розгляд до суду митницею направлено 16 справ про порушення митних правил, загальною сумою 1 880 692 гривні. У результаті розгляду судом 10 справ про ПМП конфісковано предмети правопорушень і накладено штрафи. Зокрема, за результатами розгляду п’яти справ конфісковано п’ять транспортних засобів, у чотирьох справах – застосовано штрафи, рішення за результатами розгляду ще однієї справи – конфіскація безпосередніх предметів правопорушень та штраф.

Щодо видів правопорушень, до яких за цей час вдавалися громадяни, то це: переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю або з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів та таких, які містять неправдиві відомості; вчинення інших протиправних дій, спрямованих на ухилення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру шляхом заявлення неправдивих відомостей про опис та код товару, неправомірне застосування преференцій.